Aydın’da helikopter destekli ’kaçak avcılık’ denetimi gerçekleştirildi

Aydın’da helikopter destekli izinsiz ve yasak yöntemlerle avcılık yapanlara yönelik denetim gerçekleştirilirken, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü’ne bağlı 4 ekip, il genelinde kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde Söke-Didim İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı 6 asayiş timinin katılımıyla helikopter destekli denetim gerçekleştirdi.

Söke-Didim Devlet Avlağında, Karacahayıt Avlağında ve milli park statüsünde bulunan Bafa Gölü çevresinde karadan yer ekipleriyle ve havadan da helikopter destekli olarak ’4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçunun önlenmesi ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununca, Bafa Gölünde yaşamını sürdüren doğada nadir bulunan yaban kuş türlerinin ve endemik türlerin korunması’ amacıyla gerçekleştirilen denetimde 157 avcı denetlendi. Jandarma Filo Komutanlığı’na bağlı helikopter ekibinin yönlendirmesiyle bölgede avlanan şahıslar arazideki görevlilerce kontrol edildi. Yapılan bu denetimde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken ekiplerin denetimleri belirlenen program çerçevesinde sürdüreceği öğrenildi.