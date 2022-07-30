Aydın’da Haziran ayı içerisinde 2 bin 543 adet işletme denetlendi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Haziran ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilerek toplamda 2 bin 543 adet işletme denetlendi.

Aydında; 2 bin 137 adeti gıda üretim yeri, 13 bin 738 adeti ise gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunuyor. Haziran ayında gıda üretim yerlerine 300 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 2 bin 243 adet olmak üzere toplamda 2 bin 543 adet denetim gerçekleştirildi. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme ve benzeri konulara istinaden il genelinde toplam 54 adet numune alındı. Yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 40 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 979 bin 964 TL’lik yasal işlem uygulandı.

302 sağlık sertifikası düzenlenerek 2 milyon 730 bin kilogram gıda maddesi ihraç edildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ayrıca Haziran ayı içerisinde 216 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 1 milyon 316 bin 595 kg kuru incir, 86 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 1 milyon 413 bin 780 kg da muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam; 302 adet sağlık sertifikası düzenlenerek 2 milyon 730 bin 375 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirildi.

ALO Gıda 174 Hattı’na, Haziran sayı içerisinde gıda satış yeri ile ilgili 40 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 13 adet, üretim yerleri ile ilgili 4 adet ve 1 adet diğer olmak üzere toplam 58 adet şikayet geldi. Şikayetlerle ilgili olarak 58 adet işletmeye ait denetim sonlandırıldı.

Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığını’nın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne (GGBS) kaydedildiği belirtilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerinin, 132 kişilik Gıda Kontrolör ekibi tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam ettiği kaydedildi.