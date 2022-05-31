Aydın’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Aydın’daki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; önümüzdeki hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ve Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Aydın il merkezinde bu hafta içerisinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının; 1 Haziran Çarşamba en düşük 20 en yüksek 38, 2 Haziran Perşembe en düşük 20 en yüksek 38, 3 Haziran Cuma en düşük 21 en yüksek 37, 4 Haziran Cumartesi en düşük 21 en yüksek 36 ve 5 Haziran Pazar en düşük 22 en yüksek de 35 derece olarak ölçülmesi beklendiği kaydedildi.