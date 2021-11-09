Aydın’da hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak

Aydın’da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı belirtildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede (5 ila 10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. Bugün, yarın, Perşembe ve Cuma günü bölge genelinin parçalı bulutlu geçmesi beklenirken, Cumartesi günü bölgemizin yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girmesi, İzmir ve Aydın kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgemizde hissedilir derecede düşmesi beklenen hava sıcaklığı sebebiyle ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.