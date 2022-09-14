Aydın’da hava sıcaklıkları artacak

Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Aydın’da, hava sıcaklıkları yarından itibaren 6 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkacak.+

Konu ile ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarını, il genelinde 15 Eylül 2022 Perşembe gününden itibaren artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Aydın’da en yüksek hava sıcaklığı, 15 Eylül Perşembe günü 37 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Halen ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, batı ve güney kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 15.09.2022 Perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi’nden başlayarak artacağı, 19.09.2022 Pazartesi gününe kadar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.