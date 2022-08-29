Aydın’da hava sıcaklıkları artacak

Aydın’da bugünden itibaren hava sıcaklıklarında artış beklenirken, il genelinde yerel olarak sağanak yağışlar sürecek.

Aydın’da bir süredir etkili olan serin ve yağışlı hava bugünden itibaren yerini sıcak havaya bırakacak. Sıcaklık değerlerinde yaşanacak artış ile birlikte yerel olarak kısa süreli sağanak geçişlerinin de görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da havanın bugün parçalı bulutlu 37 derece, yarın parçalı ve çok bulutlu çevreleri kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 36 derece, Çarşamba günü parçalı 34 derece, Perşembe parçalı ve çok bulutlu çevreleri kısa süreli yerel gök gürültülü sağanak yağışlı 34 derce olması bekleniyor.