Aydın’da hava sıcaklıkları artacak

Aydın’da yarından itibaren hava sıcaklıkları artarak mevsim normallerinin üstüne çıkacak.

Aydın’da mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren 5-6 derece artacak. Mevsim normallerinin üstüne çıkacak olan hava ile birlikte sıcaklık değerleri de 40’lı derecelere ulaşacak. Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da hava bugün 35 derece az bulutlu, yarın parçalı bulutlu 38 derece, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi ise 40 derece az bulutlu olacak.