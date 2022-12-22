Aydın’da hatalı sürücüleri jandarma affetmedi

Aydın genelinde jandarma tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan 109 sürücüye toplamda 64 bin 152 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 29 trafik timi ve 62 personelin katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. İl genelinde uygulanan denetimlerde 2 bin 618 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 109 araç sürücüsüne 64 bin 152 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 25 araç trafikten men edilirken 1 aranan şahıs da yakalandı. Gerçekleştirilen denetimler esnasında trafik güvenliği artırmak amacıyla sürücülere de broşürler dağıtılarak trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.