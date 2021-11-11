Aydın’da hatalı sürücüler kameralardan kaçamıyor

Aydın’da gün boyu devam eden trafik denetimlerinde, KGYS üzerinden tespit edilen hatalı sürücülere idari ceza uygulanıyor.

Temel amacı sürücülerde davranış değişikliği oluşturmak ve trafik güvenliğinin oluşmasını sağlamak olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) denetimleri Aydın’da da aralıksız devam ediyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde KGYS üzerinden kurallara uymayan sürücüler tespit ediliyor. İl genelinde gün boyu devam ettirilen denetimlerde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve yaya önceliği gibi trafikte kural ihlali yapan sürücüler, kameralar marifetiyle tespit edilirken idari işlem uygulanıyor.