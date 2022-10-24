Aydın’da hakim ve savcı adaylarına kişisel gelişim eğitimi verdi

Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) ile Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği çerçevesinde, Aydın Adliyesinde staj yapan hakim ve savcı adaylarının kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla verilen eğitim programı Aydın Adliyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cumali Öksüz’ün katılımı ile ADÜSEM bünyesinde gerçekleşen eğitim seminerlerinde; Suç ve Suçlu Psikolojisi, Etkili İletişim Teknikleri ve Protokol Kuralları, Öfke Kontrolü, Etkili Yazım Teknikleri, Medya Okuryazarlığı ve Hızlı Okuma Teknikleri konu başlıkları ile ilgili detaylara yer verildi.

ADÜ öğretim üyeleri tarafından ADÜSEM bünyesinde Aydın Adliyesinde görevli olan hakim ve savcı adaylarına yönelik olarak düzenlenen kişisel gelişim eğitimlerinde; Etkili İletişim Teknikleri ve Protokol Kuralları seminerini İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Hale Bozkurt, Etkili Yazım Teknikleri ve Hızlı Okuma Teknikleri seminerini Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Bağcı Ayrancı, Öfke Kontrolü seminerini Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu, Medya Okuryazarlığı seminerini İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hicabi Arslan, Suç ve Suçlu Psikolojisi seminerini ise Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Gülşah Şükran Kale Yolcu verdi.

Eğitimde yer alan ADÜ öğretim üyelerine teşekkür belgeleri ve çiçekleri takdim edildi.