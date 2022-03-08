Aydın’da güncel Covid-19 tedbirleri görüşüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Korona virüse karşı alınan önlemlerde yapılan değişiklikler Aydın’da görüşüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından, Korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye genelinde alınan önlemlerin ve kısıtlamaların büyük oranda kaldırıldığını açıkladı. Bakan Koca ’doğru adımlar’ olarak adlandırdığı ve bugüne kadar kaldırılan kısıtlamaların ve nispeten normalleşmenin yerinde olduğunu belirtti. Korona virüse karşı mücadelenin aşıyla verileceğini kaydeden Koca, artık açık havada maske zorunluluğunun ve HES uygulamasının kalktığını kaydetti.

Bakan Koca’nın açıklamasının ardından yapılan yeni düzenlemeler Aydın’da görüşüldü. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve il müdürlerinin katılımı ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre il idare şube başkanları toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından, güncel dönemde Covid-19’a yönelik okullarda alınması gereken önlemler, pandemi tedbirleri, covid-19 ilişkili izolasyon ve karantina uygulamaları ve Aydın’ın güncel Covid-19 verilerine ilişkin sunum gerçekleştirildi.