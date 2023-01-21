Aydın’da görev yapan veteriner hekimlere ‘İnsanlarda ilkyardım’ kursu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın en faal odalarından biri olan Veteriner Hekimler Odası, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği programla veteriner hekimlerin insanlara da ilkyardım hizmeti verecek şekilde donanımlı hale getirdi. Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, kursların oldukça başarılı geçtiğini belirterek Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Pek çok olayda doğru yapılan ilk müdahalenin hayat kurtardığını bu nedenle ilkyardım eğitimini önemsediklerini belirten Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, “Veteriner Hekimlik İnsanlık İçindir düsturundan yola çıkarak, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, gıda ve halk sağlığı konusunda oldukça donanımlı olan veteriner hekimlerimizin, ilkyardım müdahalesi ile gerektiğinde insanlarımızın da canlarını kurtarabilmesi için böyle bir eğitim tertip ettik. ‘İnsanlarda ilkyardım’ konulu uygulamalı sertifikalı kursumuzun üçüncü grup eğitimini tamamladık. Bu süreçte kurslarımıza katkı veren başta İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz başta olmak üzere, Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Mustafa Ekici’ye İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı meslektaşımız Yusuf Demiryürek’e ve kurs eğitmenlerimize ve kurslara katılıp başarıyla tamamlayan meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.