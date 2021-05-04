Aydın’da gölete düşen küçük çocuk kurtarılamadı

Aydın’ın Çine ilçesinde bahçedeki gölete düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çine ilçesi İbrahimkavağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evlerinin bahçesinde oynadığı sırada dengesini kaybeden 3 yaşındaki Mevlüt Can Kuyucu, bahçedeki gölete düştü. Küçük çocuğun düştüğünü gören yakınları hemen Mevlüt’ü göletten kurtardı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Göletten çıkarılan küçük çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede durumu kötüleşen Mevlüt Can, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemedi. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlatırken, küçük çocuğun yakınları büyük üzüntüye boğuldu.