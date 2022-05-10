Aydın’da gençlik kampları başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlere yönelik her yıl yaz aylarında yapılan ücretsiz Gençlik Kampları için Aydın’da bu yıl için başvurular başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada 12-25 yaş aralığındaki tüm gençleri kamplar için başvuru yapmaya davet edildi.

Gençlere çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir dönem yaşatan gençlik kampları için başvurular başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen kamplar bu yıl “2022 Yaz Gençlik Kampları” başlığında duyuruldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından başvuru ve değerlendirme detaylarına ilişkin bilgiler verildi. Yapılan açıklamada, “Kamplarımız gençlerimize hizmet verecektir. Kamplarımız ücretsiz olup katılacakların ulaşım dâhil tüm ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Kamplarımızda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı yapılacaktır. Başvurular https://gencizbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Yapılan değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları açıklanacaktır. Online başvuru yapma imkânı bulunmayan gençlerin kendilerine en yakın gençlik merkezlerine gitmesi halinde bu kişilerin başvuruları da yetkililer tarafından aynı sistem üzerinden yapılacaktır” denildi.

Fillikçioğlu “Kamplar gençlerimizi bekliyor”

Aydın Efeler Gençlik Kampının da aralarında yer aldığı yaz kamplarının, farklı kültürden gençleri bir araya getirdiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydınlı gençleri kamplara katılmaya davet etti. Gençlik Liderlerinin yaz kampları hakkında okullarda bilgilendirmeler yaptığını söyleyen Fillikçioğlu, kamplar boyunca gençlerin yeni arkadaşlıklar edindiğini, sosyal ve sportif etkinliklerle unutamayacakları bir zaman dilimi geçirdiğini söyledi.