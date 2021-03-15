Aydın’da fuhuş operasyonu: 12 şahıs yakalandı

Aydın’da haklarında daha önceden fuhuştan işlem yapılmış olan ve sosyal medya üzerinden müşteri temini sağladıkları tespit edilen 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince Sosyal Medya platformları üzerinde yapılan araştırmalarda, haklarında daha önce defaten Fuhuştan işlem yapılmış olan 12 şahsın, Fuhuş Amaçlı Müşteri temini için açmış oldukları ve müstehcen paylaşımlar yaptıkları hesaplar tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 12 şahıs yakalanarak, Ahlak Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.