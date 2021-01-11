Aydın’da fırtına etkili olacak

Aydın’da bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Aydın merkez ve çevrelerinde (Bozdoğan, Çine, Koçarlı, Söke, Yenipazar, Karpuzlu, Didim, Germencik, Kuşadası, Sultanhisar, İncirliova, Köşk) etkili olmaya başlayacak rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.