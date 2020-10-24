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Aydın’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
AYDIN EFELER İLÇESİ KALFAKÖY MAHALLESİNDE YAKLAŞIK 100 METREDEN UÇURUMA UÇAN ARAÇ İÇİNDEKİ İKİ KİŞİDEN BİRİSİ ÖLDÜ DİĞERİ YARALANDI.
AYDIN 24.10.2020, 18:23
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Aydın Efeler ilçesi Kalfaköy mahallesinde yaklaşık 100 metreden uçuruma uçan araç içindeki iki kişiden birisi öldü diğeri yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ambulans, itfaiye ve polis ekipleri, araç içinde bulunan bir çocuğun yaşamını yitirdiğini gördü. Araç sürücüsü kadının ise ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.
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