Aydın’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın Efeler ilçesi Kalfaköy mahallesinde yaklaşık 100 metreden uçuruma uçan araç içindeki iki kişiden birisi öldü diğeri yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ambulans, itfaiye ve polis ekipleri, araç içinde bulunan bir çocuğun yaşamını yitirdiğini gördü. Araç sürücüsü kadının ise ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.