Aydın’da fahiş fiyat ve stokçuluktan 3 firma cezadan kaçamadı

Aydın genelinde işletmelerde stokçuluk ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetimler aralıksız devam ederken Ekim ayında 3 firma ceza yemekten kaçamadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da son zamanlarda bazı firmaların serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek fiyatları piyasa dengesinin üzerine çıkarması ile birlikte vatandaşlar mağduriyet yaşadı. Bu çerçevede Aydın Valiliği koordinesinde harekete geçen ekipler, il genelindeki marketler ve gıda satışı yapan işletmelerde denetimler gerçekleştirdi. Aralıksız devam eden denetimlerde 1-31 Ekim tarihleri arasında toplam 4 bin 186 firma ile 20 bin 181 ürün denetlendi. İl genelindeki kontrollerde haksız fiyat artışı ile ilgili bin 349 firma ve 6 bin 570 ürün, fiyat etiketi ile ilgili bin 426 firma ve 7 bin 120 ürün, hal denetimi ile ilgili 98 firma ve 222 ürün, stokçuluk ile ilgili bin 313 firma ve 6 bin 269 ürün denetlendi. İşletmeleri gezen denetim ekipleri depoları ve fiyat etiketlerini kontrol ederken fiyat etiketlerinin uygun olmamasından dolayı 3 firmaya idari para cezası uygulandı.

Denetimler ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Valimiz Hüseyin Aksoy’un talimatı ile Ticaret İl Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlıklarınca, 01-31 Ekim tarihleri arasında ilimiz genelinde stokçuluk, fahiş fiyat artışı gibi konularla ilgili denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler günlük olarak devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.