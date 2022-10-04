Aydın’da Eylül ayında meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi hayatını kaybetti

Aydın’da Eylül ayı içerisinde 328’i maddi hasarlı, 438’i yaralamalı ve 4’ü ölümlü olmak üzere meydana gelen toplamda 770 trafik kazasında 583 kişi yaralandı, 4 kişi de hayatını kaybetti.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Aydın Valiliği gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Eylül ayı içerisinde toplam 154 bin 897 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 26 bin 21 araca 17 milyon 420 bin 657 TL para cezası tatbik edildi. Eylül ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 357 sürücü ve bin 266 araç trafikten men edilmiş, 514 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 Eylül ayı içerisinde Aydın il sınırlarında toplam 328 maddi hasarlı, 438 yaralamalı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 770 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 583 kişi yaralanırken, 4 kişi de hayatını kaybetti.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi.