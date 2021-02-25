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Aydın’da evlenmeler azaldı

Aydın genelinde evlenen çiftlerin sayısı yüzde 11 oranında azalırken, ortalama evlenme yaşı arttı.

AYDIN 25.02.2021, 12:17
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Aydın’da evlenmeler azaldı

Aydın genelinde evlenen çiftlerin sayısı yüzde 11 oranında azalırken, ortalama evlenme yaşı arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,2 azalarak 6 bin 454 oldu. Türkiye genelinde ise evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu.

Kaba evlenme hızı binde 5,79 oldu

Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısı olarak tanımlanan kaba evlenme hızı Aydın’da 2020 yılında binde 5,79 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Aydın, kaba evlenme hızı en yüksek 36. il oldu. Kaba evlenme hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,14 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,13 ile Şanlıurfa, binde 7 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,18 ile Tunceli, binde 4,58 ile Artvin izledi. Türkiye için kaba evlenme hızı değeri ise binde 5,84 olarak gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı arttı

2019 yılında Aydın’da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,1 iken 2020 yılında 28,2 oldu. Kadınlarda 2019 yılında ortalama ilk evlenme yaşı 24,9 iken 2020 yılında 25 oldu. Türkiye genelinde ise ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 27,9, kadınlar için 25,1 oldu.

Boşanan çiftlerin sayısı azaldı

Aydın’da boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,3 azalarak 2 bin 307 oldu. Türkiye genelinde ise boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 13,8 azalarak 135 bin 22 oldu.

Aydın 8. sırada yer aldı

Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Aydın’da 2020 yılında binde 2,07 olarak gerçekleşti. Bu değer ile Aydın, kaba boşanma hızı en yüksek 8. il oldu. Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,47 ile Antalya oldu. Bu ili binde 2,45 ile İzmir, binde 2,40 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,24 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,25 ile Muş ve binde 0,29 ile Şırnak izledi. Türkiye için kaba boşanma hızı değeri binde 1,62 olarak gerçekleşti.

59 çiftin evliliği 1 yıldan az sürdü

Aydın’da 2020 yılında boşanan çiftler evlilik süresine göre incelendiğinde, boşanmaların yüzde 28 ile 646 boşanmanın 16 yıl ve daha fazla süren evliliklerde meydana geldiği görüldü. Boşanmaların yüzde 2,6 ile 59 boşanma ise 1 yıldan az süreli evliliklerde meydana geldi.
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