Aydın’da Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başladı

Aydın’da çeşitli illerden gelen 11 hemşirenin katılımıyla Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’nın beşincisi düzenlenen açılış ile başladı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesine Atatürk Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı açılışı İl Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün katılımıyla başladı. 10 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasında sürecek olan ve çeşitli illerinden gelen 11 hemşirenin katıldığı, teorik ve laboratuvar uygulamaları, evde sağlık hizmetleri uygulamaları, yoğun bakım uygulamaları eğitimlerinin verileceği program sonrasında hemşirelere sertifikaları takdim edilecek.

Beşincisi gerçekleştirilen programa Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün yanı sıra Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan, Personel Hizmetleri Başkanı Mete Erki, Hastane Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, başhekim yardımcıları, sağlık bakım hizmetleri müdürü ve idari mali hizmetler müdürü katıldı.