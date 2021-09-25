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Aydın’da ev yangını korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

AYDIN 25.09.2021, 17:33
Aydın’da ev yangını korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ilıcabaşı Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşref G.’ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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