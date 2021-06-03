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Aydın’da ev yangını

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

AYDIN 03.06.2021, 13:40
Aydın’da ev yangını

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kocagür Mahallesi’ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa süre içerisinde söndürdü. Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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