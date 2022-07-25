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Aydın’da ev yangını

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir evde maddi hasar meydana geldi.

AYDIN 25.07.2022, 12:06
Aydın’da ev yangını

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kardeşköy Kazakkahve mevkiinde Mehmet Ç.’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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