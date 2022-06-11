Aydın’da engelli bireylerin sorunları masaya yatırıldı

Ülke genelinde örnek teşkil eden Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi’nin önemine vurgu yapılan İl Engelliler Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda kurumlar arası entegrasyonun sağlanması ile birlikte Aydın nüfusuna oranı yüzde 3.4 olan yaklaşık 39 bin engelli bireyin hayatı kolaylaştırmak adına yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda engellilere yönelik hizmetler ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ile Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un talimatları yürütülen Engelli Bilgi Bankası’yla ilgili sunum gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak çözüm önerileri görüşüldü.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırabilmek amacıyla gerçekleştirilen İl Engelliler Koordinasyon Toplantısı’na Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Zeynep Yılmaz, STK ve dernek yöneticileri katıldı.