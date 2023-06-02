Aydın’da ’En Güvenliği Sığınağımız; Aile’ Semineri düzenlendi

Aydın İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda ’En Güvenliği Sığınağımız; Aile’ semineri düzenledi.

İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül’ün konuşmacı olarak katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı akabinde Kur’an-ı Kerim tilavetinin icra edilmesiyle başladı. Aydınlı vatandaşların yoğun katılımları ile gerçekleşen seminerde, İl Müftüsü Hasan Güneş açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

İl Müftüsü Hasan Güneş, "Aile, kadın ve erkek arasında şahitlerin huzurunda gerçekleştirilen meşru bir nikâh akdiyle kurulur. Kadın, aile yuvası kurunca anne olur; anne olunca da cennet onun ayaklarının altına serilir. Anne, merhametin, şefkatin ve fedakârlığın adıdır. Sevgi ve muhabbetin kaynağıdır. Erkek, aile ocağı kurunca baba olur. Baba, adalet, huzur ve güven demektir. Ailenin direği, sarsılmaz dayanağıdır. Anne ve baba insanın varlık sebebidir" dedi.

Programın onur konuğu olan İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül, salonu saatler öncesinden dolduran katılımcılara ’Size ve Evladınıza Mutlu Yuva’’ temalı sunumunu gerçekleştirdi. Emekli Başvaiz Mustafa Akgül konuşmasında, "Mutlu bir yuva için evlilik öncesi ve sonrası yapılması gerekenler, huzurlu bir aile olmanın temel yapı taşları ve anne babalara düşen görevler, gibi başlıkların olduğu birçok konuya değindi.

Hayatının kırk yılını bu mesleğe adadığını, yüzlerce seminer ve toplantılara katıldığını dile getiren Akgül, bu zaman zarfında biriktirdiği hatıraları salonda bulunanlara aktardı.

En Güvenli Sığınağımız; Aile konulu seminere, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, emekli il müftüleri, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Seminer sonunda 19 Mayıs’ta Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ’Bugün Bütün Camilerde Mihrap ve Minberde Gençler Var’ programı çerçevesinde imamlık ve müezzinlik yapan gençlere hediyeler verildi.