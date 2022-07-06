Aydın’da en fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası’nda yaşıyor

Aydın genelinde ikameti devam eden 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş bulunurken, en fazla yabancı uyruklu vatandaş ise Kuşadası ilçesinde yaşıyor.

Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün Türkiye ve Aydın genelindeki geçici koruma çerçevesinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor. Düzenli göç çerçevesinde bulunan bu yabancıların yüzde 45,12’si Avrupa Kıtası’ndan, yüzde 18,56’sı Asya Kıtası’ndan, yüzde 13,29’u Orta Doğu’dan, yüzde 12,63’ü Afrika Kıtası’ndan, yüzde 7,54’ü Amerika Kıtası’ndan, yüzde 2,86’sı ise Avustralya Kıtası’ndan Aydın’a geldiği öğrenildi. Aydın’da İl Göç İdaresi’nin verilerine göre, geçici koruma çerçevesinde 8 bin 505 Suriyeli bulunurken, 6 bin 730 düzensiz göçmen, 9 bin 341 düzenli göçmen, 197 uluslararası koruma sahibi vatandaş bulunuyor.

“En fazla yabancı uyruklu vatandaş Kuşadası’nda”

İkameti devam eden yabancıların ilçelere göre dağılımına bakıldığında ise Kuşadası’nda 4 bin 342 kişi, Didim’de 2 bin 720 kişi, Efeler’de 828 kişi, Nazilli’de 364 kişi, Söke’de 186 kişi, İncirliova’da 117 kişi, Köşk’te 79 kişi, Germencik’te 50 kişi, Çine’de 42 kişi, Bozdoğan’da 36 kişi, Yenipazar’da 28 kişi, Koçarlı’da 21 kişi, Sultanhisar’da 21 kişi, Buharkent’te 16 kişi, Kuyucak’ta 13 kişi, Karacasu’da 8 kişi, Karpuzlu’da ise 7 kişi yaşıyor.

“Aydın’da en fazla İngiliz var”

Aydın genelinde ikameti devam eden yabancıların uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise il genelinde en fazla İngiliz uyruklu vatandaşların olduğu öğrenildi. Türkiye genelinde 159 bin 50 Irak vatandaşı, 123 bin 32 Türkmenistan vatandaşı, 112 bin 101 İran vatandaşı, 108 bin 915 Suriye vatandaşı ve 95 bin 35 Rusya Federasyonu vatandaşı olmak üzere toplam 1 milyon 425 bin 789 düzenli göçmen yaşarken, Aydın’da 2 bin 31 Birleşik Krallık vatandaşı, 763 Azerbaycan vatandaşı, 636 Rusya Federasyonu vatandaşı, 604 Almanya vatandaşı ve 543 Ukrayna vatandaşı olmak üzere toplam 9 bin 341 düzenli göçmen yaşıyor.

“Aydın’da Arapça konuşan 23 ülke var”

Cezayir, Bahreyn, Çad, Komorlar, Cibuti, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Moritanya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen olmak üzere Aydın’da Arapça’nın resmi dil olarak kullanıldığı 23 ülke bulunmaktadır.

“ADÜ’de 652 yabancı öğrenci var”

2022 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) toplam 652 öğrenci eğitim görürken, bu öğrencilerin 132’si Azerbaycan, 56’sı Suriye, 45’i İran, 40’ı Bulgaristan, 29’u Filistin, 19’u Almanya uyruklu öğrencilerden oluşuyor.

Türkiye genelinde 2016-2022 yılları arasında toplamda 350 bin düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği öğrenilirken, ülke genelinde bulunan 27 Geri Gönderme Merkezi’nin toplam kapasitesi ise 20 bin kişi oldu.