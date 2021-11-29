banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Suudi Arabistan’dan umre açıklaması
Suudi Arabistan’dan umre açıklaması
İzmir’de fırtına: Deniz taştı, travmay yolu sular altında kaldı
İzmir’de fırtına: Deniz taştı, travmay yolu sular altında kaldı
Hüseyin Avni Mutlu: Kimseye kırgın değilim
Hüseyin Avni Mutlu: Kimseye kırgın değilim
Türk-İş'ten asgari ücret için yeni açıklama!
Türk-İş'ten asgari ücret için yeni açıklama!

Aydın’da en fazla ihracat İtalya’ya yapıldı

Aydın’da Ekim ayında ihracat oranları yüzde 30,6 artarken en fazla ihracat ise İtalya’ya yapıldı.

AYDIN 29.11.2021, 12:34
Aydın’da en fazla ihracat İtalya’ya yapıldı

Aydın’da Ekim ayında ihracat oranları yüzde 30,6 artarken en fazla ihracat ise İtalya’ya yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Ekim ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 artarak 118 milyon 259 bin dolar, ithalat ise yüzde 28,8 artarak 21 milyon 664 bin dolar olarak gerçekleşti. Ekim ayında Aydın, bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 20. il olurken ithalatta ise 29. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 76,16 ile 90 milyon 65 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 19,14 ile 22 milyon 630 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,68 ile 5 milyon 540 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Ekim ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 85,95 ile 18 milyon 620 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 11,41 ile 2 milyon 472 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,63 ile 570 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2021 yılı Ekim ayında Aydın’dan en fazla ihracat İtalya’ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 13 milyon 424 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya’yı 10 milyon 722 bin dolar ile Almanya ve 10 milyon 350 bin dolar ile İspanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

2021 yılı Ekim ayında Aydın’a en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 5 milyon 278 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 3 milyon 864 bin dolar ile İtalya ve 1 milyon 604 bin dolar ile Birleşik Krallık izledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Valencia 15 19
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 15 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7