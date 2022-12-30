Aydın’da emniyet ekipleri yeni yıl için önlemlerini aldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü yeni yıla az bir zaman kala, 2022 yılıınn son gecesinde umuma açık yerlerde meydana gelecek olayların önlenmesi veya taşkınlık suretiyle vatandaşların huzur ve sükununu bozucu davranışların men edilmesi için önlemlerini arttırdı.

Yeni yıla az bir zaman kala Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Emniyet ekipleri; yılbaşı kutlamaları ve yeni yıla giriş süresince umuma açık yerlerde meydana gelebilecek olayların önlenmesi veya taşkınlık suretiyle vatandaşların huzur ve sükununu bozucu davranışların men edilmesi için bu bölgelerde dikkatli ve duyarlı bulunacak. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü; halkın ihbar, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri amacıyla müracaat edebilecekleri telefon numaraları ve iletişim adresleri açıkladı. Buna göre vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi başta olmak üzere; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne 0256 219 61 20-21-22-23-24-25 (6 hat), 0256 225 25 06-07-08 (3 hat), 0505 318 09 00-01-02-03-04 (5 hat) numaralarından, Efeler Polis Merkezi Amirliği’ne 0256 225 10 09 numaralı telefondan, Tellidede Şehit Ali Rüştü Yetkin Polis Merkezi Amirliği’ne 0256 226 22 64 numaralı telefondan, Ovaeymir Polis Merkezi Amirliği’ne 0256 226 15 75 numaralı telefondan, Umurlu Polis Merkezi Amirliği’ne 0256 251 43 50 numaralı telefondan ve aydin155@egm.gov.tr e-posta adreslerinden emniyet güçlerine ulaşabilecekler.