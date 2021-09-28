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Aydın’da elektrik kesintisi uygulanacak

Aydın Valiliği tarafından tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Pazar günü periyodik bakım nedeniyle Efeler, Köşk, İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

AYDIN 28.09.2021, 10:17
Aydın’da elektrik kesintisi uygulanacak

Aydın Valiliği tarafından tarafından yapılan açıklamaya göre 3 Ekim Pazar günü periyodik bakım nedeniyle Efeler, Köşk, İncirliova ve Koçarlı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aydın Valiliği 3 Ekim Pazar günü 4 ilçede programlı elektrik kesintileri gerçekleştirileceğini duyuruldu. Efeler, Köşk, İncirliova ve Koçarlı ilçelerini kapsayacak olan elektrik kesintisi 5 saat sürecek. ADM EDAŞ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yapılan açıklamaya göre, periyodik bakımların yapılmasından dolayı saat 01.00-06.00 saatleri arasında yapılacak olan kesintiden etkilenecek mahalleler ise şu şekilde;

"Efeler ilçesine bağlı; tüm mahalleler ve tüm özel trafolu müşteriler, ASTİM organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde bulunan tüm özel trafolu müşteriler, Aydın Organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde bulunan tüm özel trafolu müşteriler, DORA-2 Elektrik Üretim Santrali, KEN-3 Elektrik Üretim Santrali, Alp Elektronik, 3S Kale Elektrik Üretim A.Ş., Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş., Efeler GES, Aydın Büyükşehir Belediyesi GES, Erman Ege Bio EÜAŞ, Şerefli GES, Köşk ilçesine bağlı; tüm mahalleler ve özel trafolu müşteriler, Menderes Dora 2 JES, İncirliova ilçesine bağlı; Beyköy, Şirindere, Köprüovası ve Karagözler Mahallesi ile bölgedeki özel trafolu müşteriler, Koçarlı ilçesine bağlı; tüm mahalleler ve tüm özel trafolu müşteriler, Özaltın GES, Serkan Karatosun GES."

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