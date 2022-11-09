Aydın’da Ekim ayında meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi hayatını kaybetti

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Aydın Valiliği gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 173 bin 731 araç kontrol edilirken, bunlardan kusurlu bulunan 25 bin 928 araca 20 milyon 93 bin 99 TL para cezası tatbik edildi. Ekim ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 491 sürücü ve bin 507 araç trafikten men edildi ve 724 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 Ekim ayı içerisinde Aydın il sınırlarında toplam 275 maddi hasarlı, 452 yaralamalı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 731 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda toplam 603 kişi yaralanırken, 4 kişi de hayatını kaybetti.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi.