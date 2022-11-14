Aydın’da Ekim ayı içerisinde 698 şüpheli şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ekim ayı içerisinde yapılan çalışmalar çerçevesinde 698 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Timlerince Ekim ayı içerisinde il genelinde gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde 698 şüpheli şahıs yakalandı. Çalışmalar neticesinde; 16 şahıs hakkında terörden, 25 şahıs hakkında 5607 sayılı kaçakçılık kanunundan, 5 şahıs kasten öldürme, 50 şahıs yağma ve hırsızlık, 17 şahıs dolandırıcılık ve 585 şahıs da diğer suçlar olmak üzere toplam 698 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden; E.U isimli şahıs 10 ayrı suçtan 20 yıl 11 ay 35 gün, F.T. isimli şahıs 4 suçtan 11 yıl, G.D. isimli şahıs 7 ayrı suçtan 11 yıl 33 ay, B.S. isimli şahıs ’Terör örgütüne Üye Olma’ suçundan 7 yıl 5 ay, Ö.T. isimli şahıs 6 yıl 37 gün, D.D. isimli şahıs 4 ayrı suçtan 15 yıl 4 ay, M.A isimli şahıs 23 ayrı suçtan 30 yıl 7 ay 23 gün, A.D isimli şahıs 2 ayrı suçtan 8 yıl 4 ay, E.Z isimli şahıs ’kasten öldürme’ suçundan 11 yıl 8 ay, R.D isimli şahıs 2 ayrı suçtan 10 yıl, M.A isimli şahıs 3 ayrı suçtan 4 yıl 2 ay 10 gün, A.D isimli şahıs çeşitli hırsızlık suçlarından 11 yıl 11 ay 10 ay, M.A isimli şahıs 7 ayrı suçtan 21 yıl, M.F.D isimli şahıs 2 ayrı suçtan 8 yıl 4 ay, M.A isimli şahıs 10 ayrı suçtan 25 yıl 3 ay 15 gün, D.A. isimli şahıs 55 adet suçtan 21 yıl 4 ay, C.Ç. isimli şahıs 3 ayrı suçtan 9 yıl 4 ay, C.U isimli şahıs ’kasten öldürme’ suçundan 14 yıl 9 ay, G.B isimli şahıs 3 ayrı suçtan 7 yıl 19 gün, E.S. isimli şahıs 5 ayrı suçtan 11 yıl 8 ay 25 gün hükümleri bulunan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kayıp olarak aranan 6 şahıs ise arazide bulundu.