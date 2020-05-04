Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
99360
ALTIN
383.930
DOLAR
7.0047
STERLİN
8.7296
EURO
7.6571

Aydın’da eczaneler 1 haftada 1,5 milyon maske dağıttı

21. BÖLGE AYDIN ECZACI ODASI BAŞKANI SEFA KARAARSLAN, İL GENELİNDEKİ ECZANELERİN BİR HAFTADA BİR BUÇUK MİLYON MASKE DAĞITTIĞINI BELİRTTİ

Aydın’da eczaneler 1 haftada 1,5 milyon maske dağıttı

21. BÖLGE AYDIN ECZACI ODASI BAŞKANI SEFA KARAARSLAN, İL GENELİNDEKİ ECZANELERİN BİR HAFTADA BİR BUÇUK MİLYON MASKE DAĞITTIĞINI BELİRTTİ

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:29
4 Okunma
Aydın’da eczaneler 1 haftada 1,5 milyon maske dağıttı

AYDIN (İHA) – 21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, il genelindeki eczanelerin bir haftada bir buçuk milyon maske dağıttığını belirtti.

Oda Başkanı Sefa Karaarslan, yaptığı açıklamada; “Ülkemizde korona virüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde devletimizin aldığı tedbirlerle elde edilen olumlu sonuçlar gelecek adına ümit vaat ediyor. Bu süreçte halkımızın sağduyusu ve tedbirlere uyumu sağlıklı ve özgürce sosyalleşebileceğimiz günlere bir an önce ulaşabilmek adına büyük önem arz ediyor. Salgınla mücadelede en önemli unsurlar; sosyal mesafeye dikkat edilmesi, hijyen kurallarına titizlikle uyulması ve özellikle hastane, market, banka, toplu taşıma gibi ortamlarda maske takılması olarak öne çıkıyor. Halkımızın ihtiyacı olan maskeler Devletimiz tarafından eczaneler aracılığı ile halkımıza ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Eczacılar bunu hiçbir maddi beklenti olmaksızın, gönüllü olarak, bir görev bilinci içinde ve özveriyle yerine getiriyorlar” dedi.

Aydın’daki eczanelerin 20 Nisan’da maske dağıtımına başladığını anımsatan Karaarslan, “Sokağa çıkma yasağının olmadığı yedi günlük süre zarfında halkımıza bir buçuk milyon adet maske dağıtımı yapıldı. Bu da demek oluyor ki her eczane yaklaşık olarak günlük yüzer adet maskenin halkımıza ulaşmasını sağladı. Bu Pazartesi’den itibaren maske akışının devam etmesini ve aynı şekilde halkımızın ihtiyacı olan maskeleri onlara ulaştırmaya devam etmeyi umuyorum. Bu süreçte eczacılarımızın elinde maske kalmadığı, sistem izin vermediği ya da o an sistem çalışmadığı için bazı vatandaşlarımıza maske verilemedi. Bizler elimizde maske olduğu ve sistem izin verdiği sürece salgınla mücadelede üzerimize düşeni yapma bilinci ile halkımıza maske sunuyor olmaktan mutluluk duyacağız. Ancak elimizde maske olmadığında veya sistem izin vermiyorsa bize anlayış göstermelerini halkımızdan özellikle rica ediyorum. Maske için SMS gelmese de Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, baba adı ve doğum tarihi bilgileri ile de sistem izin veriyorsa maske alınabiliyor. Ayrıca cep telefonlarına indirilecek ‘Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması ile de maske için talep ve kod oluşturmak mümkün. En kısa sürede bu zor günleri aşacağımız inancıyla sağlıklı günler diliyorum. Birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona döneminde kuruyemişe talep arttı
Korona döneminde kuruyemişe talep arttı
Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı
Geleneği sürdüren sadece Mevlüt Usta kaldı
Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı
Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı
AK Partili Yavuz; “Ortadoğu halklarının yegane çıkış yolu Kut-ül Amare ruhudur”
AK Partili Yavuz; “Ortadoğu halklarının yegane çıkış yolu Kut-ül Amare ruhudur”
Nazilli Belediyesi’nden işçilere müjde
Nazilli Belediyesi’nden işçilere müjde
Aydın’da sulu tarım ile ülke ekonomisine 1,2 milyar TL katkı sağlanacak
Aydın’da sulu tarım ile ülke ekonomisine 1,2 milyar TL katkı sağlanacak
Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi
Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi
Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı
Kontrolden çıkan otomobil direkle bariyer arasına sıkıştı
Söke’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 46 kişiye ceza
Söke’de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 46 kişiye ceza
Necmettin Tufan; “İHD Ankara Şubesi ve Ankara Barosu siz neyin peşindesiniz?”
Necmettin Tufan; “İHD Ankara Şubesi ve Ankara Barosu siz neyin peşindesiniz?”
Metin Yavuz’dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek
Metin Yavuz’dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek
Dilek Yarımadası’nda yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor
Dilek Yarımadası’nda yaz sezonu hazırlıkları devam ediyor
Söke’de 1 ayda 6 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldı
Söke’de 1 ayda 6 binin üzerinde vatandaşa ulaşıldı
Efeler’de belediye hizmetleri aralıksız sürüyor
Efeler’de belediye hizmetleri aralıksız sürüyor
Jandarmadan kaçarken kaza yaptı
Jandarmadan kaçarken kaza yaptı
Kuşadası Belediyesi Kitap Parkı tamamlandı
Kuşadası Belediyesi Kitap Parkı tamamlandı
Kuşadası’nda temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor
Kuşadası’nda temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor
Kuşadası’nda üst yapı çalışmaları devam ediyor
Kuşadası’nda üst yapı çalışmaları devam ediyor
Malezya’dan Aydın’a getirilen 87 Türk’ün sağlık kontrolleri tamamlandı
Malezya’dan Aydın’a getirilen 87 Türk’ün sağlık kontrolleri tamamlandı
25 Nisan veteriner Hekimler günü
25 Nisan veteriner Hekimler günü

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim