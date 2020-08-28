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Aydın’da düğünlerde gelin ve damat harici oynamak yasaklandı

AYDIN İL UMUMİ HIFZISSIHA MECLİSİ KARARI İLE DÜĞÜN, NİŞAN, NİKAH, KINA VE SÜNNET DÜĞÜNÜ GİBİ ORGANİZASYONLAR İÇİN YENİ TEDBİRLER ALINDI.

AYDIN 28.08.2020, 09:30
Aydın’da düğünlerde gelin ve damat harici oynamak yasaklandı

Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi Kararı ile düğün, nişan, nikah, kına ve sünnet düğünü gibi organizasyonlar için yeni tedbirler alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 6 binin üzerine kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Korona virüs (Kovid-19) insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Ülke gelinde ve il bazında çeşitli kararlar alınırken, Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi de Aydın’daki organizasyonlar için yeni tedbirler aldı.

Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi toplantısında alınan kararlara göre, düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü gibi organizasyonlarda; köy, sokak ve düğün salonlarında yapılan gelin alma ve kına dahil, nişan, sünnet düğünü ve benzeri etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde geleneksel düğün saatinin saat 12.00-14.00, diğerlerinin ise 20.30 ile 22.30 arasında yapılacak.

Gelin ve damat harici oynamak yasaklanırken, cemiyetlerde gözlemci bulunacak

Meclis kararına göre düğünlerde gelin ve damat harici davetlilerin oynaması yasaklandı. Ayrıca, düğünlere katılan kişilerin ad, soyad ve iletişim bilgileri kaydedilerek saklanacak. Düğün ve nişan sürecinde polis veya jandarmadan bir görevli düğün sonuna kadar düğünde gözlemci olarak bulunacak.

Toplu organizasyonlar için izin alınacak

Toplantıda ayrıca düğün, nişan, nikah, kına, sünnet düğünü ve benzeri dışındaki her türlü toplu organizasyonlar için kaymakamlıklardan izin alınması kararı alındı.

Kurallara uymayan cezalandırılacak

Konu ile ilgili olarak Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Covid-19 salgının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla tedbir kararları alınarak uygulamaya geçilmiştir. Tedbirlere uymayanlara ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak" dedi.

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