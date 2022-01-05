Aydın’da drone denetimlerinde bir yılda 4 bin ihlal tespit edildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği’ne bağlı dronelar, 2021 yılı içerisinde havadan yapılan trafik denetimlerinde 4 bin 238 trafik ihlali tespit etti.

Aydın’da trafik güvenliğinin sağlanması adına Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği’ne bağlı dronelar, 2021 yılında da havadan yapılan trafik denetimlerine aralıksız devam etti. Kasksız motosiklet kullanımı, emniyet kemeri takmama, seyir halinde cep telefonu kullanımı, yaya önceliği gibi kurallar başta olmak üzere İHA Büro Amirliği’ne bağlı dronelar il genelinde ve özellikle Aydın - Muğla, Aydın - Denizli ve Aydın - İzmir karayollarında denetim gerçekleştirdi. Yıl içerisinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülerin adeta korkulu rüyası haline gelen dronelar, son 1 yılda toplam 452 saatlik uçuş süresi ile 4 bin 238 kural ihlali tespit etti.