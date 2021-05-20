Aydın’da doğum oranları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Doğum İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde, Aydın’da canlı doğan bebek sayısı azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Doğum İstatistiklerine göre, Aydın’da canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 12 bin 638 iken bu sayı yüzde 6,4 azalarak 2020 yılında 11 bin 832 olarak gerçekleşti. 2020 yılında Aydın’da canlı doğan bebeklerin yüzde 51,6’sı 6 bin 103 bebek erkek bebek, yüzde 48,4’ü 5 bin 729 bebek kız oldu. Türkiye genelinde ise canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 1 milyon 186 bin 560 iken bu sayı yüzde 6,2 azalarak 2020 yılında 1 milyon 112 bin 859 olarak gerçekleşti.

Aydın’da toplam doğurganlık hızı 1,57

Bir kadının doğurgan olduğu dönemi olan 15-49 yaş grubu boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı Aydın’da 2020 yılında 1,57 çocuktur. Türkiye için toplam doğurganlık hızı ise 2020 yılında 1,76 çocuk oldu. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2020 yılında 3,71 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,22 çocuk ile Şırnak ve 2,88 çocuk ile Ağrı izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,29 çocuk ile Karabük oldu. Bu ili 1,31 çocuk ile Zonguldak ve Kütahya izledi. 2020 yılında Aydın 1,57 çocuk olan toplam doğurganlık hızı ile tüm iller arasında 47. sırada yer aldı.

Aydın’da kaba doğum hızı binde 10,6

Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen doğum sayını ifade eden kaba doğum hızı Aydın’da 2020 yılında binde 10,6 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise kaba doğum hızı 2020 yılında binde 13,3 olarak gerçekleşti. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2020 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 28,3 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 25,2 ile Şırnak ve binde 23 ile Siirt izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,5 ile Zonguldak oldu. Bu ili binde 8,8 ile Edirne ve binde 8,9 ile Kastamonu izledi. 2020 yılında Aydın binde 10,6 olan kaba doğum hızı ile tüm iller arasında 55. sırada yer aldı.