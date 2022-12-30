Aydın’da doğalgaza erişimi olan 74 okulun doğalgaz dönüşümleri tamamlandı

Aydın’da okulların kalorifer sistemlerinin doğalgaza dönüşümleri için başlatılan çalışmalar tamamlandı. ’Enerji Verimliliği Projesi’ çerçevesinde ısınma sistemleri katı yakıt ve fuel oil olan okullardan doğalgaz erişimi olanların dönüşümleri yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde okulların doğalgaz dönüşümü için yürütülen çalışmalar devam ediyor. 2022 yılında illere gönderilen bütçe ile çalışmalara hız verildi. Aydın’da doğalgaz erişimi olan Efeler, Nazilli, Söke, Kuşadası, Sultanhisar, Kuyucak, İncirliova, Çine ilçelerindeki 74 okul için toplam 28 milyon 898 bin 205 TL ödenek harcaması yapıldı.

Aydın’da 2021 yılına kadar 13 okulun, 2021 yılında ise 10 okulun doğalgaza erişimi sağlandı. 2022 yılı Eylül ayından itibaren hız kazanan çalışmalarla, 74 okulun daha kalorifer sistemleri doğalgaza dönüştürüldü. Böylece 8 ilçedeki toplam 97 okulun ısıtma sistemi, çok daha çevreci, verimli ve ekonomik olan doğalgazla sağlanmaya başladı. Katı yakıta göre ortalama yüzde 50 tasarruf sağladığı göz önüne alındığında, doğalgaz dönüşümleri devlet bütçesine katkı sağladı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla 2023 yılında, Aydın’da doğalgaza erişimi olan tüm okulların dönüşümlerinin tamamlanması hedefleniyor.