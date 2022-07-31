Aydın’da doğalgaz kaçağı paniği

Aydın’ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde bir apartmanda doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine hareketli dakikalar yaşandı.

Olay, Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1014 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında ev sahibi M.A. evde doğalgaz kokusu olduğunu fark etti. M.A. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, doğalgaz kaçağı olduğu belirtilen bölgede inceleme gerçekleştirdi. İtfaiye ve polis ekipleri muhtemel bir kaçağa karşı mahallede güvenlik önlemi alırken yapılan incelemelerin ardından doğalgaz kaçağı olmadığı tespit edildi. Mahallede kısa süreli doğalgaz paniği yaşanırken, kaçağın olmaması herkese derin bir ‘oh’ çektirdi.