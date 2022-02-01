Aydın’da devlet hastanelerinin altyapısı güçleniyor

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün desteği ile Söke, Efeler ve Nazilli’deki devlet hastanelerine yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere monitör sistemleri kuruldu.

Her geçen gün sağlık imkanları artan Aydın’ın sevk alan değil sevk eden bir il olması için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çalışmalar aralıksız devam ederken, hastanelerin altyapısı da güçlendiriliyor. Bu kapsamda Aydın’ın Efeler, Söke ve Nazilli ilçelerinde hizmet veren devlet hastanelerinde, yoğun bakım ünitelerinde kullanılması için gönderilen monitör sistemleri kurulumu tamamlandı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü desteği ile Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın’a gönderilen monitör sistemleri Aydın Devlet Hastanesi, Nazilli Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde kullanıma başladı.

Monitör sistemlerinin kurulumunun tamamlanmasının ardından sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Aydın Devlet Hastanesi, paylaşımında “Sağlık Bakanlığımız tarafından alımı yapılan ve Türkiye geneli sağlık tesislerine dağıtımı yapılan Yoğun Bakım Merkezi Monitör Sistemleri ve monitörlerin yoğun bakım ünitelerimizdeki kurulum süreçleri tamamlanmış ve yoğun bakımlarımızın teknolojik alt yapısı güncellenmiştir. Sağlık hizmetlerinde sürekli iyileşmeyi hedefleyen Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi tarafından yapılan paylaşımda ise “İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteği ile Bakanlığımız tarafından gönderilen merkezi monitör sistemi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitemize kurulmuştur. Böylelikle hastanemiz bünyesinde yer alan 6 yoğun bakım ünitesinde de merkezi monitörizasyon sistemine geçilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Engin Tetik de, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sağlık Bakanlığımız tarafından Nazilli devlet hastanemize tahsis edilen 30 adet yoğun bakım hasta başı monitörümüz ile hastalarımıza daha güncel ve yeni teknoloji ile yakından takip imkanı sağlıyoruz. Başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca olmak üzere İl Sağlık müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz ve tüm emeği geçen devlet büyüklerime ekibim adına teşekkür ediyorum” dedi.