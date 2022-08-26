Aydın’da ders kitapları öğrencileri bekliyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen ders kitapları okullara ulaştırılırken, okullarda yeni dönem hazırlıkları da devam ediyor.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlıkları, Aydın genelindeki okullarda hızla devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilerek gönderilen ders kitapları da öğrencileri, sıraların üzerinde hazır vaziyette bekliyor. Yeni dönem hazırlıkları çerçevesinde okul ziyaretlerini sürdüren Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, ziyaretlerine Kuşadası ilçesindeki Rahime Bilici İlkokulu ile devam etti. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile ders kitapları dağıtımlarını yerinde inceleyen Müdür Okumuş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenciler adına olan hassasiyetine dikkat çekerek “Her bir öğrencimizin en iyi şekilde ve eğitimde fırsat eşitliğinden en üst düzeyde yararlanarak eğitim alabilmesi için, eğitim camiasında görev yapan her kademedeki çalışanımız olağanüstü gayret sarf ediyor” dedi. Yapılan çalışmalar hakkında okul idarecilerinden bilgi alan Müdür Okumuş, çalışmalarda başarılar diledi.

İlkokul ziyaretinin ardından yapımı devam eden Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi’ne giden Okumuş inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.