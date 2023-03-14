Aydın’da depremzedelerden 48 bin 352 talep alındı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Aydın Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda hizmete sunulan ve 7 gün 24 saat esasına dayalı faaliyet gösteren Vefa Deprem Sosyal Destek Hatlarından 6 Şubat’tan bu yana 19 bin 585 depremzede vatandaştan 48 bin 352 adet talep alınarak hizmet gerçekleştirildiği açıklandı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 45 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Aydın’a getirilen kimi Adıyamanlı afetzedeler, ilçelerdeki yurtlara ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilirken, kimileri de kendi yakınlarının yanına gelerek ikamet etmeye başladı.

Binlerce talep alındı

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda meydana gelen depremler nedeniyle bölgeden ayrılarak Aydın merkez ve ilçelerine gelen afetzede vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aydın Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak faaliyet gösteren Vefa Deprem Sosyal Destek Hatları kurulduğu ve bu hatlarını arayarak başvuruda bulunan 19 bin 585 depremzede vatandaştan toplam 48 bin 352 adet talep alınarak hizmet gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öte yandan Vefa Deprem Sosyal Destek Gruplarının hizmetlerine devam ettiği ve Aydın’da bulunan depremzede vatandaşların ALO 179 numaralı hattan Aydın Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü’ne ulaşılabileceği belirtildi.