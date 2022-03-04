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Aydın’da depreme dikkat çekildi
Aydın’da 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik ile depreme dikkat çekilerek, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
AYDIN 04.03.2022, 10:59
Aydın’da 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik ile depreme dikkat çekilerek, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Atatürk kent meydanında AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Afet öncesi sırası konularında vatandaşlarımıza yönelik bilgilendirmeler yapılarak arama ve kurtarma envanteri tanıtıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ekiplere teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.