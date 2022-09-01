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Aydın’da denize giren bir kişi boğuldu

Aydın’ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 50 yaşındaki bir adam boğularak hayatını kaybetti.

AYDIN 01.09.2022, 16:03
Aydın’da denize giren bir kişi boğuldu

Aydın’ın Didim ilçesinde serinlemek için denize giren 50 yaşındaki bir adam boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Didim Sağtur mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren İsmail Bilgiç (50) bir anda hareketsiz kaldı. Adamı fark eden çevredeki diğer vatandaşlar şahsı sahile çıkardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgiç’e ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Bilgiç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Savcılığın incelemesinin ardından Bilgiç’in cansız bedeni otopsi için İzmir’e sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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