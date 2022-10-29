Aydın’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konseri Aydınlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıldönümü kutlamak için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler başladı. Etkinliklerin ilk gününde Aytepe Amfi Tiyatro’yu dolduran binlerce Aydınlı, Cumhuriyet coşkusunu Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konseriyle yaşadı. Musa Göçmen, Aydınlılarla kendilerini bir araya getiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

’Senforock’ projesiyle klasik müzik ve rock gibi iki farklı tarzı sahneye yansıtan Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla dinleyicileri büyüledi. Musa Göçmen, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sahnede olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Konseri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yanı sıra amfi tiyatroyu dolduran binlerce Aydınlı izledi.