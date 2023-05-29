Aydın’da cumhurbaşkanlığı yarışında oylar arttı

Aydın İl Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2. tur geçici sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu birçok ilçede oylarını artırırken en fazla oy artışı Efeler ilçesinde oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da yaşanan cumhurbaşkanlığı seçim yarışında İl Seçim Kurulu geçici sonuçları açıkladı. Aydın’da listede yer alan 877 bin 737 seçmenden 760 bin 782 seçmen toplam 2 bin 720 sandıkta oy kullanırken, kullanılan oyların 751 bin 268’i geçerli, 9 bin 514’ü geçersiz oldu. İl Seçim Kurulu tarafından askıya çıkarılan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı yarışında il genelinde Kemal Kılıçdaroğlu 449 bin 559 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan 301 bin 709 oy aldı.

“Sandığa giden seçmen azaldı, adayların oyları arttı”

Geçtiğimiz 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen 1. tur seçimlerindeki katılım oranlarına göre 2. tur seçimlerinde seçmen sayısında düşüş yaşanırken, cumhurbaşkanlığı için yarışan adaylar ilçelerdeki oylarını artırdı. En fazla oy artışının yaşandığı ilçe ise Efeler oldu. Efeler’deki oylara bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu birinci tura göre oyunu 5 bin 69 artırırken, Recep Tayyip Erdoğan oyunu bin 937 artırdı.

Aydın’ın büyük ilçelerine bakıldığında Nazilli ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu 3 bin 221, Recep Tayyip Erdoğan bin 67, Söke ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu bin 341, Recep Tayyip Erdoğan 350, Çine ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu bin 11, Recep Tayyip Erdoğan 755 oy artırdı.

“En az fark Yenipazar’da”

Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı için yarıştığı seçimlerde Aydın’da Kılıçdaroğlu, birinci çıkarken, 2 aday arasındaki en az oy farkı Yenipazar ilçesi, en fazla oy farkı ise Efeler ilçesinde oldu. Yenipazar’da Recep Tayyip Erdoğan 4 bin 470 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 4 bin 94 oy aldı. Efeler ilçesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu 120 bin 615 oy alırken, Recep Tayyip Erdoğan 75 bin 483 oy aldı.

Aydın genelindeki seçimlerde ilçelere göre oy oranları da belli olurken, Recep Tayyip Erdoğan’ın en fazla oy aldığı ilk 3 ilçe 75 bin 483 oy ile Efeler, 45 bin 130 oy ile Nazilli, 29 bin 124 oyla Söke oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun en fazla oy aldığı ilk 3 ilçe ise 120 bin 615 oy ile Efeler, 60 bin 672 oy ile Kuşadası, 58 bin 643 oy ile Nazilli oldu.