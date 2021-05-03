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Aydın’da çöp yangını

Aydın’ın Efeler ilçesinden çöp ve molozların bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AYDIN 03.05.2021, 15:59
Aydın’da çöp yangını

Aydın’ın Efeler ilçesinden çöp ve molozların bulunduğu alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın bugün saat 15.00 sıralarında Kalfaköy yolu su depoları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çöp ve molozların döküldüğü alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevlerin yolun üstündeki zeytinlik alana sıçramasını önledi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
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