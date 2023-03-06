Aydın’da çocuklar güne zinde başlıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen GSB Spor Okulları’nda, çocuklar 21 farklı branşta yapılan antrenmanlarda hem sporu seviyor, hem de güne zinde başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları faaliyetlerine hız kesmeden sürdürüyor. Aydın’da da 21 farklı branşta verilen eğitimler uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilirken, spor okulları geleceğin sporcularını bekliyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 ilçede düzenlenen 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin bilmekle alakalı ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla sportif kurslar verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede voleybol, atletizm, badminton, bocce, basketbol, boks, cimnastik, hemsball, güreş, futbol, judo, karate, hentbol, masa tenisi, taekwondo, okçuluk, tenis, floor curling, hokey, atıcılık ve yüzme branşlarında binlerce çocuk antrenmanlarda hem eğleniyor, hem de sporu seviyor. Güne sporla başlayan geleceğin şampiyonları, sporu sevmenin yanı sıra sağlık ve zinde kalıyor.