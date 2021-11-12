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Aydın’da çeyrek asırdan bu yana evlerine kavuşmayı bekleyenlerin umutları yine yarım kaldı

Aydın’da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu öncülüğünde kurulan ve 4 yıl önce de Yavuzlar İnşaat Firması tarafından devir alınan kooperatifte aradan geçen zaman zarfında bir arpa boyu yol alınamadı. Ev sahibi olma hayali kuran birçok kişi, hayatını kaybederken 20 yıl sonra yeniden ev hayali kuran varislerin de hayali suya düştü. Yavuzlar İnşaat Firması’nın yetkilisi Tevfik Yavuz, yaşanan bu durumdan kendilerinin de mağdur olduğunu söyledi.

AYDIN 12.11.2021, 09:34
Aydın’da çeyrek asırdan bu yana evlerine kavuşmayı bekleyenlerin umutları yine yarım kaldı

Aydın’da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu öncülüğünde kurulan ve 4 yıl önce de Yavuzlar İnşaat Firması tarafından devir alınan kooperatifte aradan geçen zaman zarfında bir arpa boyu yol alınamadı. Ev sahibi olma hayali kuran birçok kişi, hayatını kaybederken 20 yıl sonra yeniden ev hayali kuran varislerin de hayali suya düştü. Yavuzlar İnşaat Firması’nın yetkilisi Tevfik Yavuz, yaşanan bu durumdan kendilerinin de mağdur olduğunu söyledi.

Kasım 2017’de düzenledikleri toplantı ile Aydın’da dar gelirli yüzlerce kişinin yaklaşık 20 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüreceklerini belirten Yavuzlar İnşaat, 2018 yılının Ağustos ayında inşaatın başlayacağını 36 ay süre içinde 2021 yılı Ağustos ayında tamamlanarak mağdur kişilerin evlerine kavuşacağını açıklamıştı.

Ancak aradan geçen yaklaşık 4 yılda inşaatın bırak tamamlanmasını daha bir çivi dahi çakılmadığını belirten mağdurlardan Alim Vardar, “Önce oturduğumuz ev ile arsamızı kaybettik, ardından umutlarımızı. Çeyrek asırdan bu yana ev sahibi olacağımız günü bekliyoruz. 4 yıl önce burayı Aykonut’tan Yavuzlar İnşaat devraldı. Vaatlerine göre 2021 yılının Ağustos ayında evimiz teslim edilecekti. Daha bir çivi bile çakılmadı. Benim gibi ev bekleyen arkadaşlarım sıcak yuvasına kavuşamadan öldü. O günden bu güne hayatta kalan nadir kişilerden biri benim. Benim de bu dünyada evime kavuşacağıma ümidim kalmadı” diyerek söz verip de yerine getirmeyenleri Allah’a havale ettiğini söyledi.

Kasım 2017’de Aydın’daki bir otelde gerçekleştirilen devir sırasında kooperatifi devren Yavuzlar İnşaat Firması’na devreden 10 yıllık Başkan Rahmi Çoban, “1500 üyesi bulunan Aykonut’un 100 üyesi kaldı. Çok zor günler geçirdik. Projenin yapılacağı Torlak mevkii bugüne kadar siyasi malzeme yapıldı. Mülkiyet ve imar sorunu çözülmek üzere, ufak tefek sıkıntılar kaldı. Aykonut’un Aydın’ın gündeminden kalkmasını, mağduriyetlerin giderilmesini, yüzlerin gülmesini istiyoruz” demişti.

“Aydın’ın kangren olmuş sorununu çözeceğini vadetmişti”

Kooperatifi devralırken Aydın’ın kangren olmuş sorununu çözeceklerini vadeden Yavuzlar İnşaat Firması’nın yetkilisi Tevfik Yavuz ise “Bölgede hem Aydın, hem de Ege’ye yakışır bir mimari proje gerçekleştireceğiz. Aydın’a ekonomik ve kentsel değer katacak bir proje kazandırmak için yola çıktık” diyerek yapılacak olan projede 1500 ile 1700 konut ve 80 işyeri planlandıklarını söylemişti.

“4 yılda sadece arsanın etrafı çevrildi”

Aydın’ın göbeğindeki ve oldukça kıymetli olan yaklaşık 50 dönümlük proje alanı Yavuzlar İnşaat tarafından alındıktan sonra önce etrafı tellerle çevrildi. Ardından satış ve danışma ofisi kuruldu. Geride kalan 4 yıllık süreçte başka gözle görülür hiçbir inşaat çalışmasının görülmediği projede, en çok kendilerinin mağdur olduklarını belirten Tevfik Yavuz, “Ben bu proje için 148 milyar para harcadım. Atsan atılmıyor satsan satılmıyor. Bıraksam bırakamıyorum. Ancak bürokrasi ile uğraşıyorum. Bir resmi kuruma yazdığımız yazının cevabı bile 4 ayda geliyor. Ben de mağdurum” dedi.

“Daire satın alanlar isterse parasını iade ederiz”

Aykonut Kooperatifini devraldıktan sonra 38 daire sattıklarını ve isteyen olursa bu dairelerin satışı için aldıkları paraları da iade edebileceklerini kaydeden Yavuz, “Malımızın arkasındayız. Biz de mağdur olduk” ifadelerini kullandı.

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