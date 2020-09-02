banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Aydın’da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği göreve başladı

AYDIN’DA ÇEVRE, DOĞA VE HAYVANLARI KORUMA BÜRO AMİRLİĞİ GÖREVE BAŞLADI

AYDIN 02.09.2020, 14:36
3
Aydın’da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği göreve başladı

Aydın Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulumu tamamlanan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlerine başladı.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığa artırmak amacıyla kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği 1 komiser yardımcısı 2 Polis memuru ile Aydın Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine başladı. Bu birim, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda adli ve idari işlemler için takip ve koordinasyonu sağlıyor. Polislerden oluşan timin görev aldığı amirlik, kamu kurumları ile koordineli çalışma yürütüyor. Ekip, hayvanlara zarar verenlerin peşinde Çevre ve doğaya karşı işlenen suçlarla mücadelenin yanı sıra ekipler, “ hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç susuz bırakma, hayvanlara kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme” gibi suçları işleyenlerin peşinde olacak. Ayrıca ekiplerin görevi “Trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence eziyet, zarar verme, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesiyle kumar oynama ve oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma” suçlarını da kapsayacak. Olaylara “Hayvan Durum İzleme (HAYDİ)” uygulamasından gelen ihbarlar üzerinden müdahale eden ekip hayvanlara gerekli tıbbi yardımın yapılmasının sağlanmasının ardından olayın sorumlusuyla ilgili idari ve adli işlemlerin takibini yapıyor. Vatandaşlar, Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikleri HAYDİ uygulamasına T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale getiriliyor” denildi.

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:43
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25