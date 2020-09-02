Aydın’da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği göreve başladı

Aydın Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulumu tamamlanan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlerine başladı.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığa artırmak amacıyla kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği 1 komiser yardımcısı 2 Polis memuru ile Aydın Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine başladı. Bu birim, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda adli ve idari işlemler için takip ve koordinasyonu sağlıyor. Polislerden oluşan timin görev aldığı amirlik, kamu kurumları ile koordineli çalışma yürütüyor. Ekip, hayvanlara zarar verenlerin peşinde Çevre ve doğaya karşı işlenen suçlarla mücadelenin yanı sıra ekipler, “ hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç susuz bırakma, hayvanlara kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme” gibi suçları işleyenlerin peşinde olacak. Ayrıca ekiplerin görevi “Trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence eziyet, zarar verme, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesiyle kumar oynama ve oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma” suçlarını da kapsayacak. Olaylara “Hayvan Durum İzleme (HAYDİ)” uygulamasından gelen ihbarlar üzerinden müdahale eden ekip hayvanlara gerekli tıbbi yardımın yapılmasının sağlanmasının ardından olayın sorumlusuyla ilgili idari ve adli işlemlerin takibini yapıyor. Vatandaşlar, Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirdikleri HAYDİ uygulamasına T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle uygulama etkin hale getiriliyor” denildi.