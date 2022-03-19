Aydın’da, Çanakkale Zaferi sahnelendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde, “18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Gecesi” düzenledi. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, tiyatro oyunları ile Çanakkale Zaferi’ne damga vurmuş olaylar sahnelendi.

Gençlerin, kültür, sanat ve eğitim alanındaki birçok ihtiyacına cevap veren Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri, üretken yapısı ile dikkat çekmeye devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan büyük zaferin yıldönümü için sorumlu eğitmenler eşliğinde çalışan öğrenciler, tarihi karakterlere bürünerek gösterdikleri muhteşem performans ile izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çanakkale Savaşı’nda yaşanan kahramanlıkları ve tarihsel olayları izleyicilere hissettiren ve etkileyici performanslar sergileyen oyuncular, “Asker Uğurlama”, “Nusret Mayın Gemisi”, “Seyit Onbaşı”, “Asker Mektupları” ve “Mustafa Kemal Atatürk’ün Seslenişi” gibi birçok önemli olayı sahnelerinde canlandırdılar. Etkinlikte ayrıca, “Çanakkale Türküsü”, “Selanik Türküsü” ve “Zafer Marşı” eserleri de seslendirildi. Anma gecesine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Çanakkale ruhunu yeniden yaşatan bir etkinliğe imza atıldığını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.